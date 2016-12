13 marzo 2014 Selfie e thigh gap fate largo: il fenomeno della prossima estate è il bikini bridge Armate di smartphone, sempre più ragazze postano sul web fotografie che mostrano il "ponte sospeso" creato dal pezzo inferiore del costume Tweet google 0 Invia ad un amico

14:59 - Non è più tempo di selfie, la moda degli autoscatti con protagonista il proprio viso. E neppure di thigh gap, il fenomeno delle foto che mostrano la spazio tra le cosce. L'estate del 2014 sarà quella del bikini bridge. L'ultima mania del mondo del web ha per protagonista ragazze che mostrano il "ponte" creato dal pezzo inferiore del bikini che, non trovando pancia su cui posarsi, sembra sospeso tra le anche. Dopo le hot dog legs, le gambe a wurstel che hanno riempito i social la scorsa estate, ora è tempo di bikini bridge. Sui social l'hashtag #bikinibridge è stato lanciato già da qualche tempo, ma si è diffuso in maniera esponenziale negli ultimi giorni.