07:10 - Ora è ufficiale: il mondo dei social network appartiene alle donne. A rivelarlo è una ricerca americana affermando che il gentil sesso supera gli uomini in quanto a presenza su piattaforme digitali come Facebook, Instragram, Twitter e Pinterest.

Lo sappiamo, le donne amano condividere foto, video e pubblicare "stati" con le loro amiche, e ogni occasione è buona per immortalare un momento felice da ricordare. Tant’è vero che i social preferiti sono quelli dove si condividono immagini, come Pinterest e Instagram. In America Pinterest è quello dove predomina di più il genere femminile: il 33% delle donne ha un account contro l’8% dei maschi. Al contrario, i maschi prediligono Linkedin, il social network più professionale per relazionarsi con il mondo del lavoro e le aziende: lo usano un quarto degli internauti a fronte del 19% delle navigatrici. A dar manforte a questa ricerca sono anche i numerosi personaggi dello spettacolo che costantemente pubblicano fotografie, "selfie" e video sulle loro pagine ufficiali, facendoci sbirciare all'interno della loro vita privata.



Da computer a smartphone e tablet - La predominanza femminile sui social non è novità - e'certificata già da qualche anno e non solo negli Usa - ma il dato interessante, soprattutto ai fini delle strategie dei colossi del web, e' che le donne stanno passando dall'uso dei social su computer, a quello su piattaforme mobili, cioè su smartphone e tablet. Sono fra gli utenti che infatti più tendono a collegarsi ai social tramite le "app" (46% contro il 43% degli uomini). Il 32% delle donne usa un tablet, mentre negli uomini la percentuale scende al 20%. Numeri non di poco conto visto che il 60% del tempo trascorso sulle piattaforme sociali avviene da telefoni e tablet. Gli americani passano sui social network almeno 37 minuti al giorno, in media, e più della metà sono donne. Gli utenti del gentil sesso sono inoltre più inclini a interagire con aziende o marchi, condividono notizie più frequentemente dei maschi, che restano più concentrati sui siti web di notizie e sport.