Russia, enorme voragine si apre in strada: le auto riescono a schivarla

11:17 - Attimi di panico lungo una strada siberiana. Un'enorme voragine si è aperta in pochi istanti inghiottendo un'intera corsia. Un automobilista molto attento ha notato l'iniziale cedimento e ha sterzato, convincendo chi lo seguiva a fare altrettanto. In questo modo nessuna vettura è rimasta coinvolta anche se una macchina nera, bloccata nel traffico, ha davvero rischiato grosso. E' successo a Tyumen, in Russia, sotto l'occhio di una videocamera.