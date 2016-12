08:00 - Non poteva più suonare perfettamente il violino per via di un problema al cervello e ha ritrovato tutta la sua abilità durante l'operazione chirurgica (in anestesia locale). E' successo alla violinista israeliana Naomi Elishuv, costretta anni fa a lasciare l'orchestra dove suonava a causa del tremore alle mani. Una brillante carriera interrotta per colpa di questo disturbo che non le permetteva di suonare bene come una volta.

La gioia di Naomi - "Adesso torno a vivere" è stata la prima cosa che ha detto, emozionata, dopo l'operazione. E non solo per suonare il suo strumento preferito, ma anche per scrivere una semplice lettera, bere un tè. Semplici gesti di vita quotidiana salvati dai progressi della medicina ma anche da una grande passione: quella per la musica.



Il caso simile - Per quanto possa sembrare strano, il caso di Naomi Elishuv non è l'unico. Lo scorso agosto era capitato a Roger Fritsch, professore della Minnesota Orchestra, che aveva suonato il violino durante l'operazione al cervello fatta per eliminare lo stesso problema del tremore alla mani. Anche questo video aveva fatto il giro del mondo.