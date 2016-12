Nuovo asteroide si affaccia sulla Terra

21:33 - Mercoledì 5 marzo, intorno alle 22, il cielo ci offrirà uno spettacolo raro, il passaggio di un corpo tra il nostro pianeta e la luna. La caccia al nuovo asteroide è già aperta: telescopi professionali o non, tutti gli strumenti sono concessi. L'asteroide sarà più vicino rispetto alla luna.

Il suo passaggio, assicurano gli esperti, non presenta nessun rischio di impatto con il nostro pianeta.



Queste le parole dell'astrofisico Gianluca Masi, curatore scientifico del Planetario di Roma e responsabile del Virtual Telescope: "350.000 km sono una distanza sicura per noi ma capace di offrire un vero spettacolo anche perché nel momento in cui l'asteroide raggiungerà la minima distanza dalla Terra sarà perfettamente visibile dall'Italia"



Scoperto recentemente, l'asteroide misura 30 metri e dovrebbe disintegrarsi contro l'atmosfera che circonda la Terra. Non sarà l'unico ospite che orbiterà mercoledì sera intorno al pianeta, anzi sono oltre 10.500 i corpi presenti dei quali solo un decimo considerati potenzialmente pericolosi.



Tranquilli, si parla di circa diecimila anni...