La paghetta non basta: studentessa inglese si finanzia gli studi spogliandosi sul web

11:13 - Chiedere uno sforzo economico ai propri genitori o un prestito alla banca? Macché. Una ragazza inglese di 25 anni ha finanziato la sua laurea in legge spogliandosi in webcam. Vanessa Knowles, grazie ai suoi 22mila ammiratori della rete, è riuscita a racimolare le 14mila sterline del corso di studi, ma non solo, visto che ha anche acquistato un appartamento nel centro di Londra e riesce a guadagnare fino 50mila sterline l'anno.

Ha iniziato con lo strip nel 2012 - La procace Vanessa si è trasferita a Londra nel 2012 e da allora è cominciata la sua fortuna. La giovane, quando non è in biblioteca a studiare, intrattiene online i suoi 22mila fans, a cui dedica fino a 12 ore alla settimana. E ne vale la pena, visto che questa sua attività le permette di indossare sempre abiti belli e firmati e di guadagnare fino a 50mila sterline all'anno. All'Università hanno scoperto il suo "particolare" lavoro, come spiegato dalla ragazza. "Nelle prime settimane di corso alcune ragazze avevano trovato su Google alcune mie foto e hanno provato a screditarmi - ha raccontato Vanessa - ma a me non importa quello che dicono. Ho intenzione di laurearmi e sfruttare al meglio l'università".



Presa in giro da alcuni prof - Anche il rapporto con alcuni professori è stato complicato. "Certi insegnanti fanno battute impertinenti. Uno mi ha chiesto se facevo la modella in topless, mentre un altro voleva sapere dove fosse finita la ragazza con le grandi tette dopo che ero stata assente un giorno. Capisco che la gente potrebbe pensare che sia degradante vendere il mio corpo per soldi, ma quando ballavo ho la situazione totalmente sotto controllo".