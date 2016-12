17:27 - Latte, zucchero e... Viagra. Non solo dolce e fresco, il gelato può dare una marcia in più nell'intimità grazie al farmaco che cura la disfunzione erettile. Il gusto Arousal (eccitazione) contiene circa 25 milligrammi del medicinale in ogni pallina ed è stato realizzato ad hoc per un cliente vip del Galles del Sud. Nomen omen, la fabbrica si chiama Lick me I'm delicious ("Leccami sono delizioso").

Viagra e champagne - L'inventore del gusto Charlie Harry Francis ha usato anche lo champagne per completare la ricetta. In farmacia, il Viagra è disponibile in dosi da 25, 50 e 100 milligrammi, per la maggior parte dei pazienti la quantità prescritta è quella intermedia.



"Il cliente è soddisfatto" - A richiedere l'inserimento dell'ingrediente "speciale" sarebbe stata una stella di prima grandezza dello showbiz per risollevare... le sorti di una festa privata. L'omertoso gelataio non vuole, però, rivelare il nome del committente affermando di aver firmato un patto di riservatezza. Francis, però, rivela: "L'unica cosa che sono autorizzato a dire è che tutti sono stati molto felici del risultato finale".