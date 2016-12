Presto in commercio il Viagra per lei, aiuta pure a dimagrire

18:58 - Attesa sugli scaffali delle farmacie del Regno Unito per la fine del 2015, la versione femminile del Viagra che, in più, aiuta a dimagrire. Sviluppata dall'azienda britannica Orlibid, è una versione sintetica della melatonina, un ormone di solito associato al ciclo sonno-veglia ma che svolge un ruolo anche nella libido e nella regolazione dell'appetito.

Due ore "bollenti" - Assunta poco prima del rapporto, la pillola assicura un aumento della libido per almeno due ore. Il farmaco è nelle prime fasi della sperimentazione. I ricercatori del team dicono: "Se i test daranno risultati positivi, la pillola dovrebbe arrivare in vendita in Gran Bretagna entro la fine del 2015, e sarà dedicata sia alle donne che hanno qualche problema sia per quelle che invece vogliono aumentare le proprie performance sessuali".