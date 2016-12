Fare sesso rende più intelligenti

15:19 - Il sesso potrebbe rendere più intelligenti. Ben due ricerche, una condotta in Maryland, negli Stati Uniti, e una nella Corea del Sud, lo dimostrano. Gli studi hanno scoperto che l'attività sessuale nei topi migliora le performance mentali e aumenta la produzione di nuovi neuroni nell'ippocampo, area del cervello deputata alla memoria a lungo termine.

Appagati e cervelloni - Il team di scienziati statunitense ha riportato che ratti di mezza età dopo l'accoppiamento hanno mostrato un miglioramento delle funzionalità cognitive e la crescita di cellule cerebrali nell'ippocampo. A Seoul, un gruppo di ricerca della Konkuk University, ha concluso che l'attività sessuale nei topi bilancia le perdite di memoria causate dallo stress cronico nei topi.



Quello "finto" non vale - Ma se il sesso “all'antica” fa bene, lo stesso non può dirsi per quello virtuale. I neuroscienziati della University of Texas, infatti, hanno dimostrato che un'eccessiva visione di contenuti porno, così come altre dipendenze, può portare cambiamenti patologici nel cervello.