Allarme "sextasy", il pericoloso cocktail di Viagra ed ecstasy

18:19 - Si chiama "sextasy" il consumo contemporaneo di Viagra ed ecstasy che preoccupa gli esperti. Un cocktail euforizzante ma che può indurre perfino al coma. A denunciare i pericoli per la salute del mix farmaceutico sono gli scienziati della New South Wales University di Sidney.

"Sindrome da serotonina" - Gli studiosi spiegano che mischiare le due sostanze, come sempre più spesso si fa nelle feste private o nelle discoteche può portare alla cosiddetta "sindrome da serotonina". La presenza eccessiva di questo "ormone del benessere" nell'organismo può portare confusione, disorientamento, allucinazioni e tremori. In alcuni casi possono verificarsi effetti ancora più gravi, come irregolarità del battito cardiaco e persino coma.



Viagra ok, ma da solo - Gli esperti australiani ricordano che il Viagra è un importante aiuto farmacologico nei casi in cui ce ne sia effettivo bisogno. Invece, dall'abuso e dalla combinazione con droghe si possono generare gravi conseguenze sul lungo periodo per la salute mentale. Mentre a livello fisico ci sono rischi preoccupanti anche immediati.