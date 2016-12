15 aprile 2014 Clamorosa gaffe di Us Airways: condivisa con 425mila follower una foto porno La compagnia aerea statunitense chiede scusa e cancella il tweet dopo un'ora, ma è troppo tardi: il post ha già fatto il giro del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:13 - Dovevano segnalare il contenuto come inappropriato e, invece, hanno condiviso con mezzo mondo la foto porno inviata da un utente. Clamorosa gaffe dei responsabili dei social di Us Airways. Inutile, un'ora dopo aver commesso il fattaccio, eliminare il tweet: l'epic fail era già stato condiviso su centinaia di migliaia di bacheche. "Ci scusiamo per l'immagine inappropriata. Stiamo indagando", scrive la compagnia aerea chiedendo perdono ai suoi 425mila follower.