"Brad is single": l'originale campagna pubblicitaria della Norwegian Airlines

E' una delle separazioni che più ha fatto discutere e dispiacere quella di Brad Pitt e Angelina Jolie . Abusi sui figli, smentite della polizia, toni drammatici intorno alla rottura dei due divi hollywoodiani. Ma c'è chi è riuscito a rendere questa situazione perfino simpatica. Si tratta della Norwegian Airlines , che ha creato una campagna pubblicitaria con lo slogan " Brad is single ", per convincere le donne a volare a Los Angeles e conquistare l'attore.

La compagnia ha tappezzato i giornali con la campagna in inglese e in norvegese, sfruttando la rottura per un'originalissima mossa di marketing. Con 169 dollari le donne single potranno arrivare a Los Angeles e conquistare Brad Pitt.



La simpatica pubblicità ha fatto subito il giro del web, smorzando un po' i toni drammatici che si erano creati attorno ai cosiddetti "Brangelina".