E' finita tra Angelina Jolie e Brad Pitt: l'attrice ha chiesto il divorzio

Anche le favole più belle sono destinate a finire e spesso in malo modo. Anche le coppie apparentemente inossidabili scoppiano. Sta succedendo ad Angelina Jolie e Brad Pitt . L'attrice avrebbe chiesto il divorzio dal marito giustifcando al sito Tmz la sua scelta per cause legate a "differenze inconciliabili"

La coppia sposata dal 2014 (con una cerimonia privata nel loro castello a Miraval in Francia.), ma insieme dal 2004, ha sei figli, tre naturali e tre adottati. Secondo Tmz, proprio la gestione, difficile e complessa della prole, potrebbe essere tra le ragioni che hanno portato alla decisione di separarsi. L'attrice ha chiesto la loro custodia e ha domandato al giudice di dare a Pitt il diritto di visita. Come fa notare il sito il fatto che abbia chiesto solo la custodia fisica congiunta e non quella legale è indicativo. Sempre su Tmz si legge che alcune fonti vicine alla coppia hanno rivelato come l'attrice abbia sempre criticato le "capacità genitoriali di Brad e i suoi metodi educativi". Inoltre pare che non ci sia una terza persona coinvolta e non sembra sia stata allegata alle carte di divorzio la richiesta di alimenti.



Angelina Jolie e Brad Bitt hanno formato una delle coppie più durature e forti di Hollywood. Galeotto fu il set del film 'Mr & Mrs Smith' dove le due star si sono trovate a lavorare insieme interpretando una coppia di coniugi killer a pagamento. Era il 2005 quando Angelina e Brad sono rimasti coinvolti in un chiacchierato scandalo hollywoodiano: l'attrice infatti era stata accusata di aver rovinato il matrimonio di Pitt con Jennifer Aniston, con cui era sposato dal 2000. Solo nel 2006 i due confermano pubblicamente la loro relazione annunciando la prima dolce attesa di Angelina. Il continuo interesse dei media per la loro vita privata, li ha resi una delle coppie più amate e di Hollywood, per cui la stampa coniò il termine 'Brangelina'.