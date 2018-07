Bianco totale per un look dirompente Jason Morgan testimonial dell’ultima fragranza Acqua di Giò Absolu ©Giorgio Armani Ufficio stampa 1 di 13 Ufficio stampa 2 di 13 JW Anderson P/E 2018. Ufficio stampa 3 di 13 Santoni Il bianco ottico è il punto di partenza per questa serie di accessori composta da sacca in vitello e calzature in cuoio. 4 di 13 Hugo Boss P/E 2018. Ufficio stampa 5 di 13 Issey Miyake P/E 2018. Ufficio stampa 6 di 13 Asics, sneaker di tessuto tecnico total white. Ufficio stampa 7 di 13 Corneliani P/E 2018. Ufficio stampa 8 di 13 Officine Generlai P/E 2018. Ufficio stampa 9 di 13 Doria 1905, Canapa total white. Ufficio stampa 10 di 13 Giorgio Armani P/E 2018. Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Alberto Guardiani, sneaker di pelle 100%. Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Se in Cina e in India simboleggia il lutto, nel mondo occidentale il bianco è simbolo di purezza, innocenza, gioia, nonché dell’estate. Con il caldo un completo candido può diventare un interessante alternativa a un look formale. A parte che indossare capi chiari e freschi dona un immediato benessere fisico e mentale, quando è ben fatto può essere perfetto anche per un appuntamento di lavoro.

Il bianco contiene tutti i colori, ma è acromatico. Ha un ‘alta luminosità senza avere una tinta. Senza rifletterci chiunque potrebbe affermare che si tratti di un colore primario e invece è formato dalla combinazione non di uno ma di tutti i colori.



Attenzione però, indossare un total look bianco non è cosa facile per tutti. Se non si sta attenti a bilanciare bene i tagli e le forme di capi e accessori si rischia spesso di cadere nel cattivo gusto. Ciò che è fondamentale è puntare su modelli regolari, classici, che non abbiano decorazioni, pattern particolari, o una lucentezza eccessiva. Quindi blazer, giacche doppiopetto, pantaloni più o meno ampi, camicie dal colletto piccolo, scarpe classiche e sportive dalle oxford alle brogues, dalle derby, ai mocassini tassel fino alle sneakers, rivisitate in chiave contemporanea.



Prediligere tessuti come il cotone o il lino è quasi d’obbligo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare poi, mixare due tonalità di bianco non è scelta sbagliata, anzi dona alla figura quel tocco di dinamicità in più. E per la sera? Se solitamente il total look bianco per la sera è universalmente ricondotto al mondo dei rapper americani, alle nostre latitudini, soprattutto quest’anno, il bianco diventa invece sinonimo di atipicità e avanguardia.



Così ai look più classici, composti da blazers, tuxedo, giacche doppiopetto e pantaloni che lasciano la caviglia scoperta, si alternano particolari forti, come le scarpe con la tomaia nera e gli accessori a contrasto. L’insieme è molto coeso e regala all’occhio un immaginario che va oltre ai canoni estetici a cui siamo abituati, ma un incentivo a osare sempre di più.