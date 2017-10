Vuoi salvare il clima anche da morto? Trasforma i tuoi resti in liquidi

Cremare i propri resti non più attraverso processi di combustione, ma con agenti chimici che trasformano le salme in liquidi: è il progetto di legge al vaglio delle autorità californiane con l'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici riducendo l'inquinamento legato ai metodi tradizionali di dissoluzione dei cadaveri. Se venisse approvata, l'alternativa "green" alla cremazione (detta anche bio cremazione) standard diventerebbe legale in California a partire dal 2020.

La cremazione liquida avviene inserendo i resti umani in un bagno chimico caldo che dà vita a una soluzione inerte ed ecologica che può essere addirittura smaltita nel tubo di scarico. "Al di là dell'assenza di ceneri - spiegano i ricercatori dell'Università della California, promotori dell'iniziativa - il nuovo processo utilizza molta meno energia rispetto a quello tradizionale, consentendo di azzerare l'impronta di carbonio e fare un favore al pianeta".



Dissolvere chimicamente i corpi attraverso quella che tecnicamente viene chiamata idrolisi alcalina, proseguono gli esperti, "consente inoltre ai metalli presenti nell'uomo di essere riciclati, evitando che sostanze tossiche come il mercurio vengano liberati in atmosfera attraverso la combustione".



Ala base del processo c'è l'idrossido di potassio, "il quale permette di attaccare più rapidamente i legami chimici tra molecole nei corpi". La bio cremazione lascia intatte le ossa, che potranno essere polverizzate attraverso procedure "eco" e conservate dalla famiglia proprio come avviene per la cremazione tradizionale.