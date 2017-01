11 febbraio 2015 Usa, realizzato mega impianto solare in California: illuminerà 160mila case Il ministro dell'Interno Sally Jewell ha inaugurato il "Desert Sunlight Solar Farm", una delle installazioni fotovoltaiche più grandi del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:20 - Una gigantesca "fattoria solare" che si estende per oltre 16 chilometri quadrati, capace di produrre energia per una potenza di 550 milioni di watt. E' il "Desert Sunlight Solar Farm", uno degli impianti fotovoltaici più grandi del mondo inaugurato in California dal ministro dell'Interno statunitense Sally Jewell. L'installazione sorge su terreni di proprietà pubblica e promette di illuminare e scaldare oltre 160mila abitazioni.

L'impegno Usa sulle rinnovabili - La "fattoria solare" Desert Sunlight rappresenta il più grande impianto costruito su terreni di proprietà pubblica gestiti dal "Federal Bureau of land management". A tagliare il nastro inaugurale è stato il ministro dell'Interno Usa, Sally Jewell, testimoniando l'impegno dell'amministrazione americana verso le energie rinnovabili.



"Questo è l'inizio di un futuro a energia rinnovabile", ha dichiarato Sally Jewell, accendendo un simbolico interruttore. Prima del 2009 - ha sottolineato il ministro - "nessun progetto solare aveva ricevuto alcuna autorizzazione su terra pubblica, ma da allora i permessi nel Sud-Ovest degli Stati Uniti per impianti simili sono stati 29".



Il cuore "solare" della California - Non a caso la chiamano "lo Stato del Sole". La California è una delle realtà federali più impegnate nel campo dell'energia pulita: il governatore dello Stato, Jerry Brown, ha fissato l'obiettivo di avere il 50% dell'energia usata sul territorio da impianti rinnovabili entro il 2030. L'amministrazione Obama, dal canto suo, ha destinato quasi 90mila chilometri quadrati di terreno in California per sostenere progetti di energia pulita.