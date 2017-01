Urban Treehouse, la casa-foresta che assorbe la CO2 e contrasta l'inquinamento

La casa-foresta ecosostenibile - L'edificio torinese nasce con l'intento di creare un "passaggio omogeneo" tra esterno e interno. Dalla corte al tetto, passando per i terrazzi sono presenti numerose varietà di piante, sia ad alto che a basso fusto, che svolgono molteplici funzioni di protezione. Innanzitutto contrastano l'inquinamento atmosferico, grazie alla loro capacità di assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno. Riescono, inoltre, a isolare la zona da "rumori molesti" provenienti dal traffico cittadino e a proteggere le pareti dall'azione erosiva del sole.



A tutto green - Ma la vocazione "green" della Urban Treehouse di Torino non finisce qui. Per l'irrigazione delle numerose specie vegetali, è stato predisposto un sistema che riutilizza l'acqua piovana, tagliando sprechi e consumi. La coltre di piante che avvolge e riempie l'intera struttura, poi, crea un microclima che mitiga gli sbalzi di temperatura in estate e in inverno. Infine, i listelli di legno che formano i terrazzi filtrano i raggi del sole e il vento in estate, mentre in inverno lasciano penetrare la luce all'interno delle abitazioni. L'edificio conta in totale 63 unità immobiliari.