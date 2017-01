11 marzo 2015 Realizzata da un italiano la prima casa "solare" galleggiante riciclabile al 100% Il progetto WaterNest 100 dell'architetto Giancarlo Zema è di una struttura autosufficiente ed ecosostenibile, costruita interamente in legno e alluminio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:16 - Cento metri quadrati "sospesi" sull'acqua realizzati con legno e alluminio e alimentati da un pannello fotovoltaico situato sul tetto. E' il progetto di WaterNest 100, la prima casa galleggiante al 100% riciclabile e autosufficiente grazie all'energia solare. Alta quattro metri e larga dodici, la struttura è stata progettata dall'architetto italiano Giancarlo Zema in maniera ecosostenibile, utilizzando materiali riciclati e riciclabili.

Un nuovo modello abitativo - WaterNest 100 ha l'obiettivo di evitare il consumo di suolo e l'utilizzo di soluzioni abitative dannose per l'ambiente. La Terra è sempre più satura, e gli esperti suggeriscono la possibilità sempre più concreta di dover colonizzare mari e specchi d'acqua. Il progetto di Zema per l'azienda EcoFloLife permette di realizzare questa possibilità in maniera completamente ecosostenibile.



La struttura - L'abitazione al suo interno comprende due camere da letto, un ampio soggiorno, una cucina abitabile e due bagni. Il tutto realizzato in materiali al 100% riciclabili, allo stesso modo degli arredi. Si tratta di una struttura "adattabile" in base alle esigenze del proprietario: potrebbe essere trasformata facilmente in un ufficio, ma anche in un ristorante, in un negozio o in uno spazio espositivo.