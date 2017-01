Roma sarà illuminata dai Led Svolta verde anche nella Cappella Sistina

15:01 - Il sindaco di Roma Ignazio Marino ha annunciato che la capitale sarà illuminata dai diodi a emissione luminosa. Il processo di sostituzione, che arriva dopo quello di Milano, inizierà nelle prossime settimane a partire dalle periferie e consentirà enormi risparmi elettrici e minori emissioni di CO2. In Vaticano, invece, le luci a risparmio energetico illumineranno il "Giudizio universale" della Cappella Sistina.

Saranno sostituite 190mila lampade - Ignazio Marino ha detto: "Il comune di Roma ha avviato con Acea - la principale azienda fornitrice dei servizi di illuminazione pubblica della capitale - un percorso per la sostituzione graduale con la tecnologia Led di tutte le lampade utilizzate per la pubblica illuminazione. Abbiamo predisposto un intervento innovativo che consentirà alle 12mila vie e piazze di Roma di essere illuminate da 190mila lampade a tecnologia Led e i cittadini potranno vedere i primi risultati entro le prossime settimane".



Spese abbattute in tre anni - Il primo cittadino precisa: "L'investimento previsto è di 45-50 milioni di euro e consentirà di risparmiare al Comune di Roma fino al 55% della sua attuale bolletta elettrica, cioè oltre 15 milioni di euro ogni anno. In questo modo aumenteremo la qualità dell'illuminazione pubblica di tutte le strade e le piazze della città, partendo da quelle in periferia".



Cappella Sistina illuminata a Led - Una svolta green nell'illuminazione ci sarà anche nello Stato del Vaticano. L'affresco di Michelangelo "Il Giudizio universale" della Cappella Sistina, sarà illuminato a partire da novembre da settemila Led. Ogni visitatore potrà apprezzare tutte le sfumature dell'opera d'arte senza che questa venga danneggiata da luci aggressive.