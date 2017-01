Milano sarà illuminata dai Led

12:38 - Milano sarà la prima grande città italiana completamente illuminata a Led, i diodi a emissione luminosa che consentono un notevole risparmio energetico a vantaggio dell'ambiente e delle casse del Comune. Entro il 2015 tutti i 141 mila punti luce saranno sostituiti con un risparmio del 52% sui consumi e del 31% sulla bolletta di Palazzo Marino, che si ridurrà di 10 milioni nel 2015 e scenderà dagli attuali 42 milioni a 29 milioni nel 2016.

Vantaggi ambientali - La nuova illuminazione eviterà l'emissione di 23.650 tonnellate di CO2 nell'aria e un risparmio di 9 tonnellate di rifiuti elettrici all'anno, grazie alla maggior durata dei led che ridurranno di 10 mila all'anno le lampade bruciate.



Giovanni Valotti, presidente di A2A, ha sottolineato: "Anche l'inquinamento luminoso sarà ridotto perché il fascio di luce sarà rivolto verso il basso".



Meno sprechi - Il capoluogo lombardo seguirà, così, l'esempio di altre città straniere come Oslo, Los Angeles, Copenaghen e Stoccolma. A finanziare il piano sarà A2A con un investimento di 38 milioni in due anni. Grazie alla nuova illuminazione, il consumo scenderà dagli attuali 114 milioni di kwh (chilowattora) annui a 55 mila kwh. Per l'inizio di Expo 2015 è stato promessa la sostituzione dell'80%.



Milano rimarrà luminosa - L'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, ha spiegato: "L'indicazione a livello nazionale era di ridurre le luci. Noi facciamo la spending review con l'innovazione tecnica, mantenendo la stessa qualità dell'illuminazione. E' un esempio di come si può risparmiare senza ridurre l'illuminazione".