Alberi come lampioni grazie a nanoparticelle d'oro nelle foglie

12:22 - Inserire nanoparticelle d'oro nelle foglie degli alberi fa sì che emettano un bagliore rossiccio. Sostituire i lampioni con questo espediente potrebbe ridurre i costi dell'elettricità, le emissioni di CO2 e ridurre l'inquinamento luminoso. La scoperta è del team dello scienziato taiwanese Yen-Hsun Su ed è stata descritta su Nanoscale.

Un tipo di Led organico - La scoperta è arrivata per caso dopo gli esperti stavano cercando di creare un sistema di illuminazione ad alta alta efficienza simile alla tecnologia dei Led ma senza usare sostanze chimiche tossiche e polvere di fosforo.



Impiantando le nanoparticelle d'oro nelle foglie della Bacopa Caroliniana, gli scienziati sono stati in grado di indurre la clorofilla a produrre emissioni rosse.



Yen-Hsun Su ha detto: "In futuro il bio-Led potrebbe essere usato per illuminare le strade di notte senza l'impiego dell'elettricità".