Rinnovabili, presto in Florida la prima città alimentata solo dall'energia solare

Presto in Florida sorgerà Babcock Ranch , la prima città alimentata unicamente dall'energia solare. Si tratta di una vera e propria oasi "verde" che potrà ospitare 50mila abitanti in oltre 19mila appartamenti "fotovoltaici". L’idea è stata realizzata da Syd Kitson, proprietario dell'agenzia immobiliare che 10 anni fa ha acquistato i terreni sui quali sorgerà la "smart city" del futuro. Il prezzo degli appartamenti oscillerà tra i 200mila e gli 800mila dollari e il primo lotto di consegna, circa 1.100 alloggi, è previsto per il 2017.

Il piano urbanistico prevede inoltre la costruzione di scuole, uffici e negozi, tutti alimentati con pannelli fotovoltaici. Secondo quanto riportato dal sito In A Bottle, "si spingerà per la circolazione di mezzi elettrici o ibridi, mentre l'illuminazione stradale verrà gestita attraverso una rete di pannelli solari".



L'obiettivo è quello di ridurre i consumi energetici, che saranno ottimizzati da una rete "condivisa" tra le abitazioni. In questo modo si potrà "ridistribuire l'energia in più prodotta dai pannelli delle case, una volta soddisfatto il fabbisogno dei singoli abitanti".