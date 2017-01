Rifiuti in spiaggia, l'allarme di Legambiente: "Servono urgenti azioni per ridurli"

Pulire tutte le spiagge dell'Unione Europea costa 411,75 milioni di euro all'anno, mentre l'impatto dei rifiuti sul settore della pesca è di 61,7 milioni. Queste preoccupanti stime emergono da uno studio di Arcadis , e sono rilanciate da Legambiente in occasione della presentazione del report Beach Litter . "Il problema dei rifiuti spiaggiati e di quelli in mare rappresenta la punta dell'iceberg: circa il 70% dei rifiuti che entra a contatto con l'ecosistema marino affonda e solo il 15% resta in superficie", ha spiegato la presidente di Legambiente Rossella Muroni .

"E' dunque urgente mettere in programma azioni per la progressiva riduzione dei rifiuti in mare e nella fascia costiera come previsto dalla direttiva Ue Marine Strategy, che in Italia non sono ancora state messe in campo", ha proseguito. Il dossier dell'associazione ambientalista rientra nella più ampia campagna "Spiagge e Fondali puliti", che nel weekend mobiliterà gli italiani per la pulizia di spiagge, scogliere e fondali, con l'obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini sull'argomento.