Panama, al via i lavori per il primo villaggio al mondo nato dal riciclo delle bottigliette plastica

Presto sull'Isola di Colon, Panama, sorgerà il primo villaggio al mondo nato dal riciclo di migliaia e migliaia di bottigliette di plastica. Il progetto Plastic Bottle Village è stato lanciato dall'imprenditore Robert Bezeau, al fine di incentivare il riciclo dei rifiuti accumulati nelle discariche della zona. La prima abitazione è stata realizzata con 20mila bottiglie, utilizzate come materiale isolante. In cantiere ora ci sono 120 abitazioni che, oltre alla plastica, saranno formate da uno scheletro in acciaio e una copertura in calcestruzzo.