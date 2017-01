Lo smog è responsabile anche dell'ingrossamento dei fiumi

12:21 - Tra le tante colpe dello smog c'è anche quella di far ingrossare i fiumi. L'aerosol, ossia l'insieme di particelle e corpuscoli in sospensione nell'atmosfera, determina un oscuramento solare che rallenta l'evaporazione delle acque. Il rapporto tra le emissioni e l'ingrossamento dei fiumi è stato evidenziato da un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience, che ha preso in esame le variazioni fluviali nell'emisfero settentrionale negli ultimi decenni.

1980 annus horribilis - Stando all'indagine, nei bacini di grandi fiumi europei come il Danubio, l'Elba e l'Odra, l'aerosol atmosferico ha determinato un aumento del flusso d'acqua compreso tra l'11 e il 25% nel momento di massimo inquinamento, che si è verificato intorno al 1980.



La causa è la crescita, alla fine degli anni Settanta, del quantitativo di carbone solforoso bruciato, che ha portato a un aumento dell'aerosol. Le particelle presenti in atmosfera sono infatti riflettenti, e quindi riducono la quantità di luce solare che raggiunge la superficie terrestre e determina l'evaporazione.



Trend in miglioramento - La tendenza in seguito si è invertita in Europa e Nord America grazie alle leggi anti-inquinamento e al passaggio a combustibili più puliti. La riduzione dell'oscuramento solare ha determinato una riduzione nei flussi dei fiumi.



Lo scienziato Nicola Gedney, autore principale del rapporto, ha sottolineato: "La scarsità d'acqua potrebbe essere una delle più grandi conseguenze del cambiamento climatico, per questo i risultati dello studio sono importanti nel fare previsioni per il futuro".