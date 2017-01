L'inquinamento nei fiumi inglesi si misura con... gli assorbenti

Dall'Inghilterra arriva un modo decisamente non convenzionale per misurare i livelli di inquinamento delle acque. Il professor David Lerner dell'Università di Sheffield ha utilizzato una serie di assorbenti femminili per verificare lo "stato di salute" di fiumi e torrenti. I tamponi erano imbevuti con una sostanza che, sotto luce ultravioletta, mostra delle macchie "luminose" in presenza di contaminanti chimici e liquami.

Per realizzare lo studio, la squadra di ricerca di Lerner ha sospeso i tamponi "speciali" su 16 diversi sbocchi di tubature che riversano l'acqua direttamente in fiumi e torrenti. In seguito gli assorbenti sono stati immersi in detergente speciale per cinque secondi. Il risultato? Nove dispositivi hanno presentato sbiancanti chimici sotto la luce ultravioletta, evidenziando la presenza di inquinamento delle acque.



Il metodo "non convenzionale" permette anche di risalire alla fonte responsabile di contaminazione, "incastrando" potenzialmente chi getta prodotti chimici nocivi nelle tubature. Secondo i dati dell'Agenzia ambientale inglese, solo il 17% dei fiumi dell'Inghilterra può essere considerato "in buona salute", segnalando un sensibile calo rispetto al 29% del 2014.