Argentina, una boa solare per "resuscitare" i fiumi inquinati

Per "resuscitare" i fiumi - Il dispositivo messo a punto da da Sebastián Zanetti, dell'università di architettura di Buenos Aires, sfrutta l'energia solare per arricchire l'acqua dei fiumi con flussi di ossigeno "puliti". Il pannello fotovoltaico trasferisce l'energia a tre pompe subacquee che - come ha precisato lo stesso Zanetti - "movimentano" le acque "allo scopo di aumentare la superficie di contatto con l'aria" e dunque favorire l'ossigenazione del fiume.



Il fiume Matanza - "Ho cercato di progettare un oggetto adattabile a qualunque sistema naturale o artificiale che lo richieda e che necessita solo del sole per funzionare", ha spiegato lo studente. La sua intenzione è quella di installare le sue boe sul fiume Matanza, che nel 2013 è stato incluso tra i dieci luoghi più inquinati del mondo. Le autorità di Buenos Aires stanno valutando l'effettiva fattibilità del progetto.