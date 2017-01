11 novembre 2014 Italiana la nuova tecnica per estrarre oro e argento da pc e cellulari ormai vecchi Si chiama Romeo ed è stata brevettata dall'italiana Enea Tweet google 0 Invia ad un amico

17:58 - E' stata messa a punto dall'Enea una nuova tecnica per estrarre i metalli preziosi dagli scarti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tirar fuori anche oro e argento presenti in modeste quantità in vecchi computer o cellulari, è stata ideata Romeo (Recovery Of Metals by Hydrometallurgy), presentata a Ecomondo, la manifestazione dedicata alla green economy di Rimini.

Idrometallurgia a temperatura ambiente - Il processo, grazie alla sua flessibilità, può essere impiegato per recuperare materiale da piccole quantità di rifiuti e da diverse matrici come monitor, catalizzatori e lampade.



L'eccezionalità del sistema è data dall’impiego dell’idrometallurgia. Ciò permette di ottenere metalli con un grado di purezza elevato. L'estrazione avviene, però, a temperatura ambiente permettendo di limitare i costi energetici.