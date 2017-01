In Italia il riciclo ha fatto risparmiare 56 milioni di euro

16:57 - In Italia, nel 2013, le operazioni di recupero e riciclo hanno permesso un risparmio di 56 milioni di euro. I vantaggi economici si sommano a quelli per l'ambiente. Grazie a una migliore gestione degli scarti, si è evitata l'immissione in atmosfera di 10 milioni di tonnellate di CO2. Questi i dati del Was (Waste Strategy), il think tank sui rifiuti e il riciclo di Althesys.

La differenziata fa la differenza - Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys, spiega: "In Italia nel 2013 il riciclo dei rifiuti urbani (comprendente carta e cartone, vetro, plastica, acciaio, alluminio, legno, Raee e pneumatici) ha permesso di evitare 9.144.541 tonnellate equivalenti di CO2". Una quantità che arriva circa al 2,5% circa del totale italiano (435 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti).



Milioni di benefici - L'esperto quantifica i vantaggi economici: "In termini economici, calcolando il costo delle emissioni di gas serra ai prezzi attuali del mercato europeo delle emissioni (Ets), si tratterebbe di un risparmio di 56 milioni di euro. Ma se la stima viene fatta utilizzando il valori della carbon tax britannica il risparmio è ben più alto, 183 milioni di euro".