Stoccolma, al McDonald's un hamburger costa dieci lattine

Dieci lattine per un cheeseburger o un hamburger, quaranta per un Big Mac. Al McDonald's di Stoccolma si paga così. Usare le lattine come moneta è uno strumento per avvicinare i giovani al riciclo. In particolare l'idea, concepita dalla Ddb, è pensata per stimolare i ragazzi che assistono ai numerosi festival musicali della città a raccogliere i rifiuti abbandonati per terra dai consumatori di bevande gassate e birra.