Il 2015 di Greenpeace, un anno di azioni e iniziative in difesa del pianeta

Dalla partecipazione alla Marcia per il Clima, in occasione dell'apertura della Cop21, all'occupazione di una piattaforma petrolifera nell'Artico, passando per il salvataggio nell'Egeo di migranti diretti in Europa. Sono alcune delle azioni più significative compiute da Greenpeace nel 2015 e raccontate in una serie di fotografie diffuse in Rete. Una sorta di "celebrazione" di un anno importante per tutto il movimento ambientalista globale, attivo contro inquinamento e cambiamenti climatici.