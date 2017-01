Disboscamento illegale, una piaga per la Terra: abbattuti 13 milioni di alberi all'anno

A dipingere questo scenario allarmante è stato il Corpo forestale dello Stato in occasione di un seminario tenutosi mercoledì a Roma sulle strategie investigative di controllo dell'abbattimento illegale di alberi. Da tempo sono molte organizzazioni come Greenpeace che hanno denunciato le sofisticate tecniche di frode utilizzate dai contrabbandieri di legname, che ricorrono sia alla corruzione di pubblici funzionari e sia alla falsificazione delle autorizzazioni di taglio che gli consentono di esportare, dalle aree di origine sino ai porti europei, tonnellate di legname illegale.



La deforestazione e la conversione delle foreste in pascoli e piantagioni non rappresentano un pericolo soltanto per la salute degli ecosistemi e per la biodiversità. Le ripercussioni delle pratiche illegali di disboscamento gravano anche sulle spalle dell'uomo e delle sue attività. Le "vittime" principali sono le comunità che vivono vicino ai confini delle foreste e hanno maggiore necessità delle risorse che da esse derivano, come nel caso degli aborigeni dell'Amazzonia.