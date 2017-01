Clima, le foreste tropicali assorbono più anidride carbonica del "previsto"

Una buona notizia per il pianeta - Attualmente le foreste e tutta l'altra vegetazione della Terra rimuovono dall'atmosfera tramite la fotosintesi fino al 30% delle emissioni di CO2 provocate dalle attività dell'uomo. "Questa è una buona notizia, perché l'assorbimento di carbonio da parte delle foreste boreali sta già rallentando, mentre le foreste tropicali possono continuare ad assorbire carbonio ancora per molti anni". A sostenerlo è David Schimel, ricercatore presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. Se però il tasso di assorbimento dovesse rallentare, il riscaldamento globale potrebbe subire una accelerazione devastante.



Più CO2, più assorbimento - L'uomo Le foreste tropicali "sfruttano" l'aumento di emissioni di anidride carbonica per crescere più velocemente, riducendo la quantità di gas serra che rimane nell'aria. Questo effetto è chiamato fecondazione carbonio ed "è più forte a temperature più elevate, il che significa che sarà più alto ai tropici che nelle foreste boreali,", ha aggiunto Schimel.



I nemici: cambiamenti climatici e deforestazione - La lotta per salvare i polmoni verdi della Terra prosegue da decenni, registrando successi sempre più di rado. I pericoli principali sono dati dai cambiamenti climatici e dalla deforestazione. I primi riducono la disponibilità di acqua in molte regioni e rendono la terra più calda, causando un sensibile aumento dei grandi incendi. Questi ultimi, a loro volta, non solo fermano l'assorbimento di carbonio da parte degli alberi che muoiono, ma liberano in atmosfera enormi quantità di gas serra. La deforestazione tropicale, in questo senso, potrebbe rivelarsi un vero e proprio "suicidio green" per il pianeta, anche in termini di produzione agricola.