La storia di Eusebio, "martire" in difesa degli alberi dell'Amazzonia

Si chiamava Eusébio, difendeva l'Amazzonia dalla deforestazione e per gli indigeni Ka'apor era un leader. Il 26 aprile è stato ucciso a colpi di fucile nello stato brasiliano del Maranao, al confine con il Perù, da due uomini incappucciati a bordo di una moto. L'omicidio è stato denunciato all'Onu, ma non è la prima volta che gli Indios subiscono minacce e rappresaglie per la loro battaglia a difesa del territorio.

Dal 2013, stanchi di aspettare l'intervento del governo, gli indigeni hanno iniziato ad agire da soli monitorando in modo indipendente le foreste e respingendo le aziende coinvolte nel taglio illegale degli alberi. "L'industria del legname in Amazzonia è fuori controllo - denuncia Greenpeace - e le imprese che rubano il legno spacciano la refurtiva per prodotto legale e la rivendono sul mercato internazionale".



Dal 2012 l'Amazzonia ha perso 44mila ettari di foreste e i conflitti in queste terre dimenticate finiscono in omicidi che passano troppo spesso sotto silenzio.