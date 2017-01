La "riscossa" del verde, sulla Terra ci sono più alberi del previsto: 3 miliardi di miliardi

La Terra è più verde del previsto: sulla sua superficie sono presenti oltre tre miliardi di miliardi di alberi. A rivelarlo è uno studio dell'Università di Yale, pubblicato sulla rivista Nature, che ha effettuato un "censimento globale" degli alberi in tutti i continenti attraverso circa 430mila rilievi. La ricerca americana rivela che per ognuno degli oltre sette miliardi di abitanti del pianeta ci sarebbero ben 422 alberi, anziché 61 come ritenuto finora.