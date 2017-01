Clima, accordo tra Usa e Cina per la riduzione delle emissioni di gas serra

11:10 - Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre le emissioni di gas serra. Lo hanno annunciato in modo congiunto il presidente Usa Obama e il collega cinese Xi. Il patto prevede nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio degli Usa e l'impegno della Cina di fermarne l'aumento entro il 2030. L'intesa propone un approccio comune che potrebbe stimolare gli sforzi per un nuovo accordo globale sul clima entro il 2015.

L'impegno - L'intesa tra i due paesi più inquinatori al mondo sarebbe stata siglata dopo negoziati segreti tra Stati Uniti e Cina lunghi almeno nove mesi, durante i quali Obama ha anche scritto una lettera a Xi. Come parte dell'accordo, Obama ha annunciato che gli Usa si sono impegnati per una riduzione del 26-28% delle emissioni entro il 2025, mentre Pechino si impegna a diminuire il picco delle emissioni entro il 2030, se non prima.



Obama: "Accordo storico" - Il presidente Obama ha affermato di essere "orgoglioso" per lo "storico" accordo con Pechino. Per raggiungere l'obiettivo Xi ha annunciato che le cosiddette fonti energetiche pulite, come l'energia solare e eolica, potrebbe rappresentare il 20% della produzione totale cinese entro il 2030.