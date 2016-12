Effetto serra, scienziati: le emissioni di gas toccano un livello record

12:03 - Le emissioni di gas serra nell'atmosfera sono in aumento e stanno raggiungendo un livello record. Non sono dunque bastati tutti gli sforzi per ridurre la produzione delle pericolose sostanze inquinanti secondo il nuovo rapporto sul clima, presentato a Berlino dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc). Risulta infatti che tra il 2000 e il 2010 le emissioni sono cresciute più rapidamente rispetto ai tre decenni precedenti.

Ma nonostante questa condizione, secondo gli esperti del terzo gruppo di lavoro dell'Ipcc sarà possibile, attraverso una serie di importanti misure politiche e sviluppi tecnologici, limitare l'aumento della temperatura globale a due gradi rispetto ai livelli pre-industriali.



Per ottenere tale risultato sarà necessario tagliare entro il 2050 le emissioni di una percentuale tra il 40% e il 70% rispetto ai valori del 2010, per poi arrivare a un valore prossimo allo zero entro la fine del secolo.



"Dalla scienza arriva un messaggio chiaro: per evitare pericolose interferenze con il sistema climatico occorre smettere di avere un atteggiamento di sottovalutazione", ha detto uno dei tre co-presidenti del gruppo di lavoro, Ottmar Edenhofer. Per arrivare al risultato presentato nel rapporto gli esperti hanno analizzato oltre 1200 scenari possibili, elaborati da 31 team internazionali. Il terzo gruppo di lavoro è stato presieduto dal tedesco Edenhofer, il cubano Ramon Pichs-Madruga e dalla maliana Youba Sokona.