Bandiere Blu 2016, premiate 293 spiagge italiane: Liguria si conferma "regina" del mare pulito

Sono 293 le spiagge italiane che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2016, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee (Foundation for environmental education) in base a criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Premiati 152 Comuni, 5 in più rispetto al 2015, e 66 approdi turistici. In cima alla classifica delle Regioni con i lidi più puliti si conferma la Liguria, con 25 località costiere, seguita da Toscana (19) e Marche (17).

L'assegnazione delle Bandiere Blu italiane è giunta alla sua 30esima edizione. I criteri guida per l'assegnazione delle Bandiere Blu vanno "dall'assoluta validità delle acque di balneazione" (devono avere una qualità "eccellente") all'efficienza della depurazione, dalla raccolta differenziata alle aree pedonali, piste ciclabili e spazi verdi, fino alla dotazione di tutti i servizi sulle spiagge.



La classifica del mare pulito - A dominare la classifica è ancora la Liguria, che rispetto al 2015 annovera due new entry: Ceriale e Levanto. Al quarto posto della classifica del mare pulito troviamo la Campania, che conferma le sue 14 bandiere registrando un nuovo ingresso (San Mauro Cilento) e una "perdita". Stessa sorte per la Puglia, con 11 bandiere, un nuovo ingresso (Carovigno) e un'uscita.



L'Abruzzo, con 3 uscite e una new entry (Silvi) scende a quota 6 bandiere, mentre l'Emilia Romagna ne perde 2 e scende a 7. Veneto e Lazio confermano le stesse 8 bandiere del 2015, la Sardegna è invece presente con 11 località, avendone "acquistate" 3 (Badesi, Sassari e Teulada). La Sicilia raggiunge le 6 bandiere con una nuova entrata (Marina di Ragusa). La Calabria arriva a 5 bandiere con un nuovo ingresso (Praia a Mare), mentre il Molise conferma le 3 bandiere e il Friuli Venezia Giulia le 2 del 2015. La Basilicata raddoppia e grazie all'ingresso di Policoro arriva a 2 bandiere.



Sono state inoltre riconfermate le bandiere per i laghi: una per la Lombardia, due per il Piemonte e cinque per il Trentino Alto Adige.