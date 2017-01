Cina, segreto di Stato su dati inquinamento

foto Ansa Correlati Cina, troppo smog vietati i barbecue

Riscaldamento, biocombustibili inquinanti Il Ministero per l'ambiente cinese ha respinto la richiesta di pubblicare i risultati di una ricerca condotta in materia di inquinamento del suolo, invocando il segreto di Stato. Lo riferisce il South China Morning Post.

Un problema per la salute pubblica - Una decisione che esperti e avvocati non hanno esitato a definire irresponsabile, in quanto relativa a gravi rischi per la salute pubblica.



L'avvocato di Pechino Dong Zhengwei ha dichiarato: "La decisione del ministero è infondata in quanto le norme sulle informazioni segrete consentono la divulgazione di quei dati che coinvolgono interessi pubblici".



Dong ha aggiunto che il Ministero cinese non ha rispettato le promesse. Lo scorso mese di giugno, infatti, Wu Xiaoqing, vice-ministro dell'ambiente, aveva dichiarato che i risultati dell'indagine sull'inquinamento del sottosuolo, iniziata nel 2006, sarebbero stati pubblicati "al momento opportuno".