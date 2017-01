Le isole fotovoltaiche rincorrono il Sole

foto Sito ufficiale Correlati Guarda il video

L'energia solare può soddisfare l'intero fabbisogno occupando l'1% del suolo Viteos e lo specialista di progetti solari galleggianti Nolaris, spin-off del centro di ricerca elvetico Csem (Swiss Center for Electronics and Microtechnology). Questi laboratori galleggianti vedranno la luce tra maggio e agosto di quest'anno ed entreranno in funzione tra fine 2013 e inizio 2014. Isole in mezzo a un lago che produrranno energia grazie a i raggi solari. Saranno tre e verranno installate presso un impianto di depurazione nel lago di Neuchatel, in Svizzera. Il progetto è dell'azienda energetica svizzerae lo specialista di progetti solari galleggianti, spin-off del centro di ricerca elvetico(Swiss Center for Electronics and Microtechnology). Questi laboratori galleggianti vedranno la luce tra maggio e agosto di quest'anno ed entreranno in funzione tra fine 2013 e inizio 2014.

Un modo originale per produrre elettricità - Viteos intende investire oltre 100 milioni di franchi svizzeri per arrivare ad aumentare la propria produzione di oltre 80 milioni di chilowattora in dieci anni con un incremento di oltre il 150 per cento. L'obiettivo è testare nuovi modi per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.



Un vero banco di prova al quale prenderà parte anche l'Università di Neuchatel che intende dimostrare l'efficacia del principio che può essere adattato anche ad altre tecnologie solari (fotovoltaico a concentrazione con o senza cogenerazione di calore ed energia). Lo scopo, dunque, non è produrre kilowatt al miglior prezzo ma cercare alternative originali e innovative di pannelli solari.



Isole rotanti - Le tre ''isole'' avranno un diametro di 25 metri ciascuna e saranno coperte da 100 pannelli fotovoltaici. Ruoteranno di 220 gradi in direzione del sole durante il giorno e ritorneranno nella posizione iniziale la notte. Il supporto è in Pvc – Pu circondato da una bobina gonfiata con aria compressa.



Saranno installate in una zona del lago di Neuchatel chiusa alla navigazione, ancorate a blocchi di cemento e collegate alla riva da cavi che immetteranno l'energia prodotta direttamente alla rete di distribuzione elettrica. Ogni isola sarà indipendente e rimarrà in attività per 25 anni per poi essere rimossa.