Più allergie con i cambiamenti climatici

Nel nostro Paese si sta registrando un aumento delle allergie respiratorie a causa dei cambiamenti del clima. A lanciare l'allerta è il nuovo Atlante su clima e salute pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Bettina Menne, responsabile del programma Cambiamento climatico e salute dell'Oms-Europa spiega: "In gran parte dell'Europa la stagione della crescita di diversi alberi e piante, infatti, ora comincia prima e finisce più tardi rispetto a dieci o vent'anni fa. Di conseguenza osserviamo che la manifestazione di alcune allergie respiratorie si verifica prima e dura più a lungo".

Non esistono più le mezze stagioni? No, il contrario Menne afferma: "Prima le stagioni erano più marcate mentre oggi si passa più facilmente dal caldo al freddo che, però, è meno rigido rispetto al passato". Queste variazioni climatiche comportano un numero superiore di fioriture per le piante e, dunque, un maggiore arrivo di pollini.

L'esperta dell'Oms aggiunge: "Riscontriamo una presenza di allergie respiratorie anche tutto l'anno".

Una nuova sfida per la sanità aggravata dall'Ambrosia artemisiifolia (nell'immagine a sinistra), una specie di pianta nordamericana dalle potenzialità allergeniche che ha già provocato problemi nell'Italia settentrionale.

Menne spiega: "E' una delle piante che si sta diffondendo in Europa e ha un impatto su riniti allergiche e asma. Può portare a una maggiore frequenza di attacchi di asma nei soggetti che già ne soffrono e far diventare asmatici se si è predisposti. La sua presenza viene monitorata e si cerca di ridurla dove possibile. Ma così come è arrivata nel centro Europa e poi in Italia nella Pianura Padana, può spostarsi ancora".

Malattie respiratorie da smog L'inquinamento da particolato e ozono è, invece, legato al rischio di malattie respiratorie come la broncopolmonite.

Menne dice: "Il clima influenza la concentrazione e la presenza degli inquinanti e il particolato già uccide 349 mila persone ogni anno in Europa. Incide a livello respiratorio e cardiologico, nella predisposizione all'infarto".

Un motivo in più per potenziare le misure per combattere l'inquinamento e i gas serra.