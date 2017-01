Acqua potabile grazie all'energia del sole, è italiano il mini depuratore che aiuterà i Paesi poveri

Un mini depuratore che trasforma l'acqua da contaminata in potabile grazie all'energia solare. Si chiama Sun4water ed è il frutto di un progetto tutto italiano realizzato a Catania dalla onlus Sun4people, fondata da Andrea Cuomo, vicepresidente esecutivo di STMicroelectronics per l'Europa, l' Africa e il Medio Oriente. L'obiettivo è quello di garantire l'accesso alle risorse idriche alle popolazioni dei Paesi poveri e meno sviluppati. Il dispositivo può essere trasportato all'interno di una "valigia" e non necessita di manutenzione per almeno 10 anni.

Il dispositivo - La "macchina solare" è in grado di erogare acqua potabile per circa 50 persone al giorno, depurando in sicurezza fino a 20 litri con un'ora di sole. Il dispositivo comprende un pannello fotovoltaico, un generatore, una pompa e quattro filtri. Il costo si aggira intorno ai 500 euro. Dal progetto sono nati 75 prototipi distribuiti in quattro Paesi africani (Etiopia, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania), dove stanno registrando ottimi risultati. Il sistema permette inoltre di conservare l'acqua in eccesso per i giorni senza sole, proteggendone la purezza.



"L'idea è nata guardando le centinaia di pannelli solari prodotti 'prequalifica', cioè utilizzati per i test previsti per avere le certificazioni di legge, e accatastati in azienda a Catania", ha spiegato Andrea Cuomo. "Così abbiamo pensato di creare un macchinario semplice ed economico - ha aggiunto - tarato per le esigenze delle popolazioni che hanno penuria di acqua sicura e di elettricità per dare una risposta a un problema drammatico".



Produzione di energia - "Accanto all'acqua potabile, ha spiegato Cuomo, "produciamo abbastanza elettricità da permettere di caricare uno o due cellulari, mezzo di comunicazione fondamentale in zone isolate, e alcune lampadine da campo. Poi si può decidere di volta in volta l'impiego di un chilowattora prodotto, a seconda di quel che serve di più al momento, acqua o luce".