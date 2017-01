16:09 - Arriva per la prima volta in Italia a fine giugno la nuova Rainbow Warrior - la nave ammiraglia di Greenpeace, varata nel 2011 - impegnata in un tour sui cambiamenti climatici, per promuovere le energie rinnovabili e l’efficienza, contro il ricorso ai combustibili fossili. E' la riproduzione della nave omonima che, nel 1985, fu affondata nel porto di Auckland dal servizio segreto francese.

Campagna contro carbone e petrolio - Il tour "Non è un Paese per fossili" vedrà la nave in azione a sostegno della lotta dei cittadini e dei comitati locali che combattono contro carbone e petrolio. Da Vado Ligure a Saline Ioniche, da Palermo a Brindisi l'imbarcazione toccherà i luoghi dove si produce energia (o si minaccia di produrla) in modo dannoso per l’uomo e l’ambiente e dove i comitati locali da tempo chiedono il passaggio a energie verdi.



Una nave green - Alessandro Giannì, direttore delle Campagne di Greenpeace Italia, spiega: "La nuova Rainbow Warrior è una perfetta ambasciatrice della rivoluzione energetica che chiediamo. Progettata per ridurre al minimo il consumo di carburanti, possiede un rivoluzionario sistema di alberatura che sorregge 1.260 metri quadrati di vele. La forma dello scafo e l’acciaio ultraleggero impiegato contribuiscono a raggiungere quest’obiettivo".



Nel corso del tour italiano sarà possibile visitare la nave e conoscere la missione dei "guerrieri dell’arcobaleno". Tre gli appuntamenti previsti: il 28-29 giugno a Genova, il 5-6 luglio a Palermo e il 2-3 agosto a Brindisi.