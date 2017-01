16 maggio 2014 Greenpeace denuncia: "In Italia e in Europa arriva legno illegale dall'Amazzonia" Duro attacco dell'organizzazione al nostro Paese che viene accusato di "non effettuare un vero controllo sull'origine del legname importato" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:30 - Dopo aver pubblicato i risultati di due anni di indagini sull'industria del legname nell'Amazzonia brasiliana, Greenpeace sferra un duro attacco all'Europa e all'Italia. "Il legno illegale che distrugge l'Amazzonia contamina il mercato italiano ed europeo" sostiene l'organizzazione ambientalista, che accusa il nostro Paese di "non effettuare un vero controllo sull'origine del legname importato, perché non è mai stato emesso il decreto che applica il Regolamento europeo del legno".

Greenpeace: "Servono misure urgenti" - "È evidente che non possiamo fidarci del legname importato dall'Amazzonia brasiliana nel nostro Paese - ha dichiarato Esperanza Mora, responsabile della campagna Foreste di Greenpeace Italia - Il ministero delle Politiche agricole deve firmare subito il decreto che applica il Regolamento europeo del legno in Italia stabilendo gli opportuni controlli alle importazioni e sanzioni efficaci. Servono misure urgenti per combattere l'industria della deforestazione, spesso gestita da vere e proprie organizzazioni criminali. Tutelare le ultime foreste intatte del Pianeta serve a proteggere la biodiversità e il clima".



La replica del ministro Martina - Non si è fatta attendere la replica del ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, che ha risposto in un tweet: "Il mio impegno è concreto. La norma sul #legnoillegale è all'attenzione del cdm, già valutata dal preconsiglio".