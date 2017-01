Amazzonia a rischio, ogni anno perde un'area grande quanto metà Italia

10:53 - Verso la Giornata delle oasi del 18 maggio, il Wwf ha lanciato una campagna per la tutela della foresta amazzonica, che negli ultimi 50 anni ha perso quasi un quinto della sua superficie. Il progetto per il Triangolo verde dell'Amazzonia prevede un'ampia zona di tutela con una gestione sostenibile delle attività economiche per le popolazioni locali lungo il fiume Putumayo, al confine di tre stati: Ecuador, Colombia e Perù.

Tra 25 anni "il punto di non ritorno" - Isabella Pratesi, responsabile per la conservazione internazionale del Wwf Italia, spiega: ''Ogni anno sparisce dagli schermi dei satelliti una superficie di foresta amazzonica pari a circa la metà della superficie italiana''.



Secondo l'esperta, senza uno stop deforestazione entro 25 anni per l'Amazzonia arriverà il ''punto di non ritorno''.



Marco Mengoni volto dell'iniziativa - Testimonial della campagna è il cantante Marco Mengoni che ha detto: ''Ho capito che la conseguenza della scomparsa di questa riserva di vita, acqua, cibo ed energia è un prezzo che come esseri umani non potremmo proprio sopportare. Per noi perdere la foresta amazzonica significherebbe smettere di respirare''.



Fino a domenica 18 maggio si potrà fare una donazione via sms o da telefono fisso al numero 45505 per aiutare il Wwf a porre un freno alla deforestazione.