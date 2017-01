16:29 - In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, Greenpeace mostra le immagini delle conseguenze dirette dei cambiamenti climatici sulla vita delle popolazioni che abitano le aree costiere. Dal Bangladesh alle Maldive, per arrivare infine alle Isole Kiribati. Aree minacciate da fenomeni come innalzamento del livello degli oceani, sconvolgimenti atmosferici, erosione delle coste. L'associazione ambientalista ha fatto anche un fotomontaggio con Statua della Libertà, Opera House e altri monumenti perché anche altre città come New York e Sydney sono a rischio se si continua a inquinare.