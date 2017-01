17:43 - "Alzare la voce ma non il livello dei mari" questo l'appello delle piccole isole che temono di scomparire spazzate dall'acqua a causa del surriscaldamento globale. L'allarme è lanciato in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente organizzata dall'Unep, l'agenzia delle Nazioni unite per l'ambiente, che ha il volto di Gisele Bundchen.

Gisele Bundchen testimonial - Per l'evento sono stati lanciati su Twitter e Instagram gli hashtag #WorldEnvironmentDay e #WED2014. Hanno prestato il loro volto all'iniziativa molti personaggi noti, tra cui la top model brasiliana Gisele Bunchen, sempre in prima linea nella difesa dell'ambiente.

Le piccole isole rischiano di scomparire - Alle Barbados dove si è svolto un primo incontro dei governi delle piccole isole.



Queste, seppur di dimensioni ridotte, rivendicano la loro grande importanza visto che custodiscono oltre il 30% delle 50 maggiori zone economiche del mondo, sono la casa di quasi 63 milioni di persone e svolgono un ruolo importante nella protezione degli oceani.



Le Maldive tra le più vulnerabili - Secondo gli ultimi studi il rischio è di un innalzamento del mare di due metri entro il 2100. Le prime vittime sarebbero Maldive, Kiribati e Tuvalu.



Achim Steiner, il direttore esecutivo dell'Unep, dice: ''Le piccole isole contribuiscono poco al problema dei cambiamenti climatici, meno di 1% delle emissioni globali, eppure sono particolarmente vulnerabili sia per questioni naturali che per la bassa resilienza economica, oltre che per la limitata capacità di mitigazione e adattamento''.