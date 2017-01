Rinnovabili, la Germania ambisce ad arrivare all'80% entro il 2050

14:59 - La Germania punta a soddisfare l'80% del fabbisogno energetico tramite le fonti rinnovabili. L'annuncio è stato fatto da Angela Merkel in un discorso al Bundestag, Per la cancelliera "se la svolta energetica ci riuscirà, diventerà un nuovo record di esportazione". Oggi le fonti "pulite" tedesche coprono il 25%.

Mire ambiziose - I nuovi obiettivi definiti dalla coalizione del terzo governo Merkel sono invece ben più grandiosi, il 40-45% al 2025 e 55-60% al 2035. Secondo quanto dichiarato, entro il 2050 dovranno giungere all'80%, e i costi dovranno rimanere accettabili per la gente. Per ottenere questo risultato, è stata emanata pochi giorni fa una riforma della legge sulle energie rinnovabili (Eeg) volta a contenere l'aumento dei costi energetici. Prevista una pioggia di incentivi, dopo l'abbandono definitivo del nucleare. Ma anche la riduzione di compensazioni per gli impianti di energia ecologica.