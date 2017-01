Pechino, la metro si paga con le bottigliette di plastica

11:49 - A Pechino il biglietto dei trasporti pubblici si può pagare anche con le bottigliette in Pet. Il riciclo conviene ancora di più grazie alla pratica del reverse vending che consente un ricavo economico immediato al consumatore virtuoso. I "cassonetti intelligenti" ricaricano la tessera magnetica da usare sui mezzi. Ogni bottiglia restituisce 7 centesimi di yuan di credito a chi la inserisce nel cassonetto. Con 15 bottiglie si ottiene la cifra necessaria per un biglietto.

La Cina guarda più al soldo - A riportare la notizia, è il sito In a bottle. Questa modalità è mirata a sensibilizzare sul riciclo dei materiali che, in Cina è considerato più dal punto di vista economico che per i benefici all’ambiente.



Adam Minter, blogger residente a Shangai ed esperto di tematiche legate al riciclo, sottolinea: "Una cosa è certa. Se a chi porta le bottiglie non sarà pagato il giusto prezzo di mercato, l’iniziativa non funzionerà".



Il business del riciclo - Al momento Incom, l’azienda che promuove il progetto, processa 50 mila tonnellate di plastica ogni anno approvvigionandosi per lo più dai raccoglitori che rastrellano la plastica per le vie di Pechino. Si stima che attualmente in Cina ci siano tra i 500 mila e i 2 milioni raccoglitori di bottiglie che vanno di porta in porta facendosi affidare la plastica usata. Un business del riciclo che, solo per il Pet, vale miliardi di dollari e che potenzialmente potrebbe impiegare un numero di persone inferiore solo al settore dell’agricoltura.