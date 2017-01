L'impatto ambientale della bottiglietta? Te lo dice l'app

17:06 - Per comprendere quale impatto hanno gli oggetti realizzati in Pet, polietilene tereftalato, il materiale plastico comunemente usato per le bottiglie d'acqua usa e getta, è stata realizzata un'app ad hoc. Gratuita, si chiama "PET Packaging Recycling Calculator" ed è stata sviluppata da Plastics Technologies.

Tecnologia al servizio dell'ambiente - Il software permette agli utenti di valutare come le scelte riguardanti i materiali, gli additivi e le etichette possano avere un impatto sulla nuova generazione di Pet. Gli utenti possono selezionare il genere di Pet da riciclare, indicare se l'imballaggio è multistrato, se sono presenti additivi, se sono state utilizzate etichette sul rivestimento e se queste si sono staccate durante il lavaggio con acqua calda o hanno rilasciato inchiostro.



La pagella della riciclabilità - Successivamente, appare una schermata riassuntiva con tre categorie: riciclo soddisfacente, presenza di problemi, inadeguatezza per il riciclo. In base alla classificazione è possibile fare una valutazione di quanto l'oggetto in considerazione può impattare nel sistema di recupero.